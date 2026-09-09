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Держатель шарнирный GreenBean PowerArm PA-093 шаровый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель шарнирный GreenBean PowerArm PA-093 шаровый

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Держатель шарнирный GreenBean PowerArm PA-093 шаровый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232327
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х11х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Держатель шарнирный GreenBean PowerArm PA-093 шаровый

Прочное универсальное крепление для студийного оборудования весом до 9 кг. Надежный зубчатый шарнир с большим маховиком-фиксатором соединяет под произвольным углом две стальные 20 см штанги. На концах штанг шаровые шарниры со стандартным шпиготом 16 мм и резьбовыми отверстиями 1/4” и 3/8” для крепления. Шаровые шарниры фиксируются маховиком одновременно с зубчатым шарниром.

Отзывы о товаре Держатель шарнирный GreenBean PowerArm PA-093 шаровый




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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Описание
Прочное универсальное крепление для студийного оборудования весом до 9 кг. Надежный зубчатый шарнир с большим маховиком-фиксатором соединяет под произвольным углом две стальные 20 см штанги. На концах штанг шаровые шарниры со стандартным шпиготом 16 мм и резьбовыми отверстиями 1/4” и 3/8” для крепления. Шаровые шарниры фиксируются маховиком одновременно с зубчатым шарниром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель шарнирный GreenBean PowerArm PA-093 шаровый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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