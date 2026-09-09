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Зажим GreenBean MegaClamp MC-077 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зажим GreenBean MegaClamp MC-077

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Зажим GreenBean MegaClamp MC-077 - фото 1
Зажим GreenBean MegaClamp MC-077 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18х9,7х8,1
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-077 - фото 1
  • Зажим GreenBean MegaClamp MC-077 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232322
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18х9,7х8,1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Зажим GreenBean MegaClamp MC-077

MegaClamp MC-077 – зажим-струбцина, изготовлен из литого под давлением алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижная лапка позволяет закрепить зажим на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. На окончании резьбового вала находится шпилька диаметром 16 мм (5/8), которая используется для крепления необходимого оборудования.

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Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
18х9,7х8,1
Страна производитель
Китай
Описание
MegaClamp MC-077 – зажим-струбцина, изготовлен из литого под давлением алюминия, что делает его прочным и легким. Подвижная лапка позволяет закрепить зажим на трубе или плоской поверхности толщиной до 60 мм. Благодаря канавке на стальном резьбовом валу обе лапки при монтаже остаются направленными в одну сторону. На окончании резьбового вала находится шпилька диаметром 16 мм (5/8), которая используется для крепления необходимого оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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