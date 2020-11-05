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Микроскоп Микромед MP-900 (21361)

Артикул: 232256
  • Микроскоп Микромед MP-900 (21361) - фото 1
  • Микроскоп Микромед MP-900 (21361) - фото 2
Микроскоп Микромед MP-900 (21361) - фото 1
Микроскоп Микромед MP-900 (21361) - фото 2
1 870 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 232256
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендМикромед
Тип товараМикроскопы
Тип микроскопабиологический
Тип насадкимонокуляр
Увеличение, крат100-900
Подсветкалапма накаливания
Материал корпусапластик
Вес, гр700
Отличный подарок для ребёнка, желающего погрузиться в увлекательный мир микробиологии. Микроскоп располагает осветителем с двойным действием – когда он повёрнут зеркалом вверх, освещение происходит путём солнечного света. Один поворот, и вот у вас уже освещение от лампы, встроенной в другую сторону осветителя (батарейки в комплект не входят). Это может быть полезно при пасмурной погоде или при отсутствии достаточного освещения в комнате. В комплекте к микроскопу идёт одно предметное стекло с уже заранее подготовленным препаратом, и целых 12 предметных стёкол для приготовления своих микропрепаратов, с чистыми стикерами для маркировки.


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Самовывоз невозможен
Микроскоп Микромед MP-900 (21361) - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1870 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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