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Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной

Артикул: 232168
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 1
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 2
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 3
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 4
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 5
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 6
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 7
  • Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 8
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 1
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 2
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 3
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 4
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 5
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 6
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 7
Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - фото 8
8 110 руб. 
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+ 258 КэтКоинов
Артикул: 232168
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараОтражатель
Вес, кг3,7
Высота, см13
Длина, см106
Ширина, см16
Отражатель на складной раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 предназначен для управления освещением в самых сложных ситуациях, подходит для использования как в студии, так и на локации. Используется для подсветки отраженным светом от основного источника деталей, расположенных в тенях или наоборот, уменьшения светового потока с помощью черной ткани, а также для сглаживания светотеневого рисунка с помощью просветной ткани. Размер рамы 100х150 см, 5 в 1: просветный, серебристый, черный, золотистый, белый. Складная конструкция отражателя состоит из прямоугольной рамы-каркаса, изготовленной из легкой алюминиевой 25 мм трубки. Рама имеет четыре шарнирных соединения в углах и по одному шарниру с фиксацией в разложенном положении на каждой из длинных сторон. Чехол из просветного белого материала или чехол с четырьмя разными отражающими поверхностями натягиваются на собранную раму. Чехлы прошиты по периметру тесьмой и имеют отверстия для установки рукоятки-растяжки. Для установки отражателя на стенд или другой держатель, на С-образной рукоятке расположен установочный палец диаметром 17 мм. В комплекте поставляется удобный чехол на молнии для хранения и транспортировки отражателя, размер чехла 110х16х16 см.


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Отражатель на раме GreenBean ReflectPanel 5 RP1015 складной - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 8110 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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