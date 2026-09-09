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Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G

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Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 1
Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 2
Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 3
Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 4
Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 5
Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотофоны
  • Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 1
  • Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 2
  • Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 3
  • Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 4
  • Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 5
  • Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 232081
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Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
240
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
90х90х6
Вес, кг.
4.4

Описание товара Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G

Двухсторонний фон хромакей GreanBean Twist 240х240 B/G предназначен для фото и съемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Фон на жестком и упругом складном каркасе — в считанные секунды готов к работе, предупреждает образование складок и бликов влияющих на цветовой тон. Каркас также служит опорой, фон можно использовать без дополнительной системы крепления, например, прислонив к стенке. Размер в рабочем состоянии 240х240 см — позволит использовать его для большинства сцен, диаметр в сложенном состоянии — 92 см. Стойкая к истиранию ткань легко чистится. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.

Отзывы о товаре Фон хромакей GreenBean Twist 240 х 240 B/G




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Фотофоны
Высота, см
240
Страна производитель
Китай
Описание
Двухсторонний фон хромакей GreanBean Twist 240х240 B/G предназначен для фото и съемки, когда при записи сцены или для последующего монтажа необходимо вместо фона поместить другое изображение. С одной стороны зеленый, с другой стороны синий — это даст универсальную возможность съемки объектов любого цвета (к примеру, при съемке зеленых растений целесообразнее использовать синий фон). Фон на жестком и упругом складном каркасе — в считанные секунды готов к работе, предупреждает образование складок и бликов влияющих на цветовой тон. Каркас также служит опорой, фон можно использовать без дополнительной системы крепления, например, прислонив к стенке. Размер в рабочем состоянии 240х240 см — позволит использовать его для большинства сцен, диаметр в сложенном состоянии — 92 см. Стойкая к истиранию ткань легко чистится. В комплект входит чехол для хранения и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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