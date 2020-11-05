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Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-01

Артикул: 231731
Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-01
20 380 руб. 
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+ 471 КэтКоинов
Артикул: 231731
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараВентилятор студийный
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см25 x 30 
Вес, кг9,5
Профессиональный мощный студийный вентилятор осевого (аксиального) типа, который позволит получить поток воздуха необходимой интенсивности. С помощью него в кадре можно имитировать как легкое дуновение морского бриза, так и настоящий ураган, регулятор скорости вращения лопастей плавно меняет скорость воздушного потока. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность. Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, оживит флаги, шторы и другие декорации в студии. Прибор оснащён пультом дистанционного управления. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Комплектуется металлическим кронштейном, который позволяет установить вентилятор на стойку 5/8, наклонять и поворачивать.


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Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-01 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 20380 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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