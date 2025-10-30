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Характеристики
Тип товара
Вентилятор студийный
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
25 x 30
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231731
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Описание товара Вентилятор студийный Falcon Eyes SF-01
Профессиональный мощный студийный вентилятор осевого (аксиального) типа, который позволит получить поток воздуха необходимой интенсивности. С помощью него в кадре можно имитировать как легкое дуновение морского бриза, так и настоящий ураган, регулятор скорости вращения лопастей плавно меняет скорость воздушного потока. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность. Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, оживит флаги, шторы и другие декорации в студии. Прибор оснащён пультом дистанционного управления. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Комплектуется металлическим кронштейном, который позволяет установить вентилятор на стойку 5/8, наклонять и поворачивать.
Профессиональный мощный студийный вентилятор осевого (аксиального) типа, который позволит получить поток воздуха необходимой интенсивности. С помощью него в кадре можно имитировать как легкое дуновение морского бриза, так и настоящий ураган, регулятор скорости вращения лопастей плавно меняет скорость воздушного потока. Эффект работы данного вентилятора добавляет кадру динамичность. Применяется для создания эффекта развивающихся волос у модели, поможет направить в кадр снежные хлопья, мыльные пузыри или дым от соответствующих генераторов, оживит флаги, шторы и другие декорации в студии. Прибор оснащён пультом дистанционного управления. Корпус и лопасти вентилятора изготовлены из металла. Комплектуется металлическим кронштейном, который позволяет установить вентилятор на стойку 5/8, наклонять и поворачивать.
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