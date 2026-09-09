Генератор тумана Falcon Eyes F-400R
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Характеристики
Описание товара Генератор тумана Falcon Eyes F-400R
Компактный генератор тумана Falcon Eyes F-400R наполняет окружающее пространство паром, имитирующим дым. Используется для создания различных художественных дымовых эффектов в фотосъемке, эстрадных шоу, ночных клубах, театральных постановках. Генераторы дыма часто дополняют вентиляторами, чтобы легкий дым рассеивался, становился менее плотным и поднимался вверх, распространяясь по всей площади и подчеркивая атмосферу действия. Благодаря компактному корпусу и малому весу, который составляет всего 1,8 кг, генератор можно легко взять с собой. Falcon Eyes F-400R формирует мощную струю дыма длиной до 4 метров, а время, которое требуется для нагрева, составляет всего 5 минут. В комплекте беспроводной пульт дистанционного управления.
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