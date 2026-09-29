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Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S

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Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S - фото 1
Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S - фото 2
Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
  • Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S - фото 1
  • Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S - фото 2
  • Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
930 руб.  1 350 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 231584
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S
930 руб. -31%
1 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуар
Диаметр, см
70
Особенности
материал - полиэстер
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S

Falcon Eyes UR-32S – серебристый зонт, диаметр 70 см. Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.

Отзывы о товаре Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Аксессуар
Диаметр, см
70
Особенности
материал - полиэстер
Футляр/чехол в комплекте
есть
Цвет
серебряный
Страна производитель
Китай
Описание
Falcon Eyes UR-32S – серебристый зонт, диаметр 70 см. Серебристая поверхность зонта формирует более жесткий, по сравнению с белыми зонтами, свет, что позволяет получать контрастное изображение с четкими тенями. Прочные эластичные спицы из стекловолокна и соединительные элементы из ударопрочного пластика для долговечного использования - спицы не ржавеют, сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации, устойчивы к механическим воздействиям. Ткань из полиэстера обладает высокой износостойкостью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зонт-отражатель Falcon Eyes UR-32S - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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