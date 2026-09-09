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Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI

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Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-39%
880 руб.  1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231550
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
152 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х6
Вес, г.
100

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes DBRI

Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel/Richter.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
152 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Переходное кольцо DBRI предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм на осветительные приборы с байонетом Hensel/Richter.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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