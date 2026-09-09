Кольцо переходное Falcon Eyes Leica m39 (35-135)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231542
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
39
Диаметр резьбы кольца
80 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes Leica m39 (35-135)
Переходное кольцо m39 (35,135) на Leica M позволяет устанавливать объективы с резьбой М39?1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотоаппараты с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27,8 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр второй резьбы кольца
39
Диаметр резьбы кольца
80 мм
Страна производитель
Китай
Переходное кольцо m39 (35,135) на Leica M позволяет устанавливать объективы с резьбой М39?1/28,8 мм (например, объективы для фотоаппаратов с дальномером «ФЭД», «Заря», «Зоркий», «Мир», «Друг» и «Ленинград» и др.) на фотоаппараты с байонетом Leica M (рабочий отрезок 27,8 мм). Кольцо полностью компенсирует разницу рабочих отрезков и обеспечивает фокусировку на бесконечность. Адаптер не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме.
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Смотрите также: Видоискатели, Крышки для объективов, Переходные кольца
Кольцо переходное Falcon Eyes Leica m39 (35-135) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кольцо переходное Falcon Eyes Leica m39 (35-135)