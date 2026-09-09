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Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax 645 на Canon EOS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax 645 на Canon EOS

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Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax 645 на Canon EOS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231528
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
82 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х5
Вес, г.
200

Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax 645 на Canon EOS

Переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax 645 (рабочий отрезок 70,87 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.

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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Переходное кольцо
Вид переходного кольца
переходное кольцо
Диаметр резьбы кольца
82 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Переходное кольцо Pentax 645 на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax 645 (рабочий отрезок 70,87 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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