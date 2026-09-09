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Характеристики
Тип товара
Переходное кольцо
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231527
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Описание товара Кольцо переходное Falcon Eyes Pentax 67 на Canon EOS
Переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax 67 (рабочий отрезок 84,95 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой. Для безопасного использования адаптера с тяжелыми объективами конструкция предусматривает крепление для установки на штатив.
Переходное кольцо Pentax 67 на Canon EOS позволяет устанавливать объективы с байонетом Pentax 67 (рабочий отрезок 84,95 мм) на фотоаппараты с байонетом Canon EF/EF-S (рабочий отрезок 44 мм), с обеспечением фокусировки на бесконечность. Данная модель не имеет электронных контактов, в связи с чем отсутствует подтверждение фокусировки. Работает с режимами М или Av, камера выберет выдержку под установленную вручную на объективе диафрагму. Фокусировка и управление диафрагмой производятся в ручном режиме, объективы без кольца диафрагмы могут быть использованы только с максимально открытой диафрагмой. Для безопасного использования адаптера с тяжелыми объективами конструкция предусматривает крепление для установки на штатив.
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