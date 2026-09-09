Top.Mail.Ru
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 1
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 2
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка коническая
Байонет
Godox
  • Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 1
  • Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 2
  • Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231395
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Насадка коническая
Форма
Круглая
Байонет
Godox
Габаритные размеры, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
200

Описание товара Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro

Идеально подходит для подсветки волос, насадка типа «Snoot» для вспышки AD400Pro Flash Head от Godox сужает рассеиваемый луч света до круглого, мягкого светового пятна, который при приближении к объекту становится меньше. Для еще большей управляемости и создания еще меньшего пучка в комплект входит съемная сотовая решетка.

Отзывы о товаре Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Насадка коническая
Форма
Круглая
Байонет
Godox
Габаритные размеры, см
11
Страна производитель
Китай
Описание
Идеально подходит для подсветки волос, насадка типа «Snoot» для вспышки AD400Pro Flash Head от Godox сужает рассеиваемый луч света до круглого, мягкого светового пятна, который при приближении к объекту становится меньше. Для еще большей управляемости и создания еще меньшего пучка в комплект входит съемная сотовая решетка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...