Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка коническая
Байонет
Godox
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231395
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Насадка коническая
Форма
Круглая
Байонет
Godox
Габаритные размеры, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х2
Вес, г.
200
Описание товара Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro
Идеально подходит для подсветки волос, насадка типа «Snoot» для вспышки AD400Pro Flash Head от Godox сужает рассеиваемый луч света до круглого, мягкого светового пятна, который при приближении к объекту становится меньше. Для еще большей управляемости и создания еще меньшего пучка в комплект входит съемная сотовая решетка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Насадка коническая
Форма
Круглая
Байонет
Godox
Габаритные размеры, см
11
Страна производитель
Китай
Идеально подходит для подсветки волос, насадка типа «Snoot» для вспышки AD400Pro Flash Head от Godox сужает рассеиваемый луч света до круглого, мягкого светового пятна, который при приближении к объекту становится меньше. Для еще большей управляемости и создания еще меньшего пучка в комплект входит съемная сотовая решетка.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Насадка коническая Godox SN-04 с сотами для AD400Pro