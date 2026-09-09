Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная
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Характеристики
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
70
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
30,2х13,7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 231273
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
70
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
30,2х13,7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х16х13
Вес, кг.
2.6
Описание товара Перекладина Falcon Eyes WB-1200 настенная
Перекладина настенная WB-1200 (журавль-турник) предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8 или резьбовыми креплениями 1/4 и 3/8, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены. 2 секции с максимальной длиной стрелы 125 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.
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Бренд
Тип товара
Перекладина
Максимальная нагрузка, кг
8
Минимальная высота, см
70
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
30,2х13,7
Страна производитель
Китай
Перекладина настенная WB-1200 (журавль-турник) предназначена для установки осветительного оборудования с креплениями диаметром 5/8 или резьбовыми креплениями 1/4 и 3/8, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях. Основным преимуществом этого крана является то, что он практически не занимает места в студии, после использования его стрелу можно повернуть вдоль стены. 2 секции с максимальной длиной стрелы 125 см. Крепится к стене, для установки требуются различные крепежные приспособления. Установочный адаптер съемный, с возможностью горизонтальной установки.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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