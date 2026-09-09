Top.Mail.Ru
Светофильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 52 mm MC ультрафиолетовый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Светофильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 52 mm MC ультрафиолетовый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Светофильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 52 mm MC ультрафиолетовый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фильтр защитный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231182
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
52
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Китай
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х2
Вес, г.
100

Описание товара Светофильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 52 mm MC ультрафиолетовый

новый

Отзывы о товаре Светофильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 52 mm MC ультрафиолетовый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Фильтр защитный
Диаметр, мм
52
Дополнительно
ультрафиолетовый
Производитель
Китай
Тип светофильтра
защитный
Страна производитель
Китай
Описание
новый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Светофильтр Falcon Eyes UHDSlim UV 52 mm MC ультрафиолетовый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...