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Характеристики
Тип товара
Фотобокс
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230854
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Описание товара Фотобокс Godox DF-01 90cm складной
Складной фотобокс Godox DF-01 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 90 х 90 х 90 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Съёмная передняя стенка фотобокса с прорезью для объектива. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.
Складной фотобокс Godox DF-01 предназначен для предметной и макросъемки, размер фотобокса 90 х 90 х 90 см. Материал фотобокса позволяет получить равномерное мягкое освещение, а изменение угла подсветки сделает возможным формирование любого светотеневого рисунка. Стенки фотобокса выполнены из светопропускающей синтетической ткани, каркасом являются металлические пружины. Съёмная передняя стенка фотобокса с прорезью для объектива. Фотобокс быстро разбирается и имеет небольшой вес, что делает его удобным для использования не только в студии, но и для выездных съемок. В комплекте имеется набор фонов (красный, синий, черный, белый) и чехол для транспортировки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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