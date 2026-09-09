Описание товара Фотобокс Godox LSD60 с LED подсветкой

Фотобокс Godox LSD60 с LED подсветкой это готовая мини-студия для фотографирования небольших объектов, внутренний размер фотобокса 60?60?60 см. Используется в предметной съёмке: для печатных каталогов, интернет-магазинов и т. д. Компактность фотобокса в сложенном состоянии позволяет хранить его в любом шкафу. Также фотобокс отличается простотой сборки и разборки, использование инструмента для этого — исключено. Конструкция представляет собой трубчатый каркас с надетым на него кожухом с внутренними серебристыми отражающими поверхностями. На гранях кожуха фотобокса есть три отверстия закрытые клапанами на липучке. Два больших отверстия расположены на передней и верхней гранях фотобокса и предназначены для фотографирования объектов с разных ракурсов. Маленькое отверстие (на верхней грани) предназначено для заведения кабелей питания светодиодных линеек внутрь фотобокса. Фотографирование предметов также можно осуществлять полностью откинув переднюю грань фотобокса. Крепление светодиодных линеек производится за счёт пластиковых клипс (предусмотрены в комплекте) на верхние либо на вертикальные рёбра внутрь фотобокса (для крепления на вертикальные трубки и на горизонтальные предназначены разные клипсы). Для получения более рассеянного света, в комплекте предусмотрен тканевый светорассеиватель, фиксация которого осуществляется за счёт резиновых петель к трубчатому каркасу фотобокса. Для получения более качественного светотеневого рисунка — положение светорассеивателя можно регулировать по высоте. В комплекте предусмотрено два пластиковых полуматовых фона. Цвета фонов: чёрный и белый. Крепление фона к каркасу производится двумя комплектными прищепками. Освещение фотобокса осуществляется двумя мощными светодиодными линейками. С помощью кабеля со штекером, каждая линейка подключается к адаптеру питания Godox LSC2. Раздельная регулировка яркости линеек и их выключение производится за счёт двух диммеров, находящихся на корпусе адаптера питания. Суммарная мощность всех светодиодов составляет 40 Вт. Цветовая температура осветителей — 5800 К ± 200 К. Индекс цветопередачи CRI составляет более 96. Для хранения и транспортировки в комплекте предусмотрена мягкая нейлоновая сумка-чехол на молнии с ручками.