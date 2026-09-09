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Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500

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Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 3
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 4
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 5
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 6
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
55
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 1
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 2
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 3
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 4
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 5
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 6
  • Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230839
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х11х11
Вес, кг.
1.6

Описание товара Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500

Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 предназначен для стабилизации изображения при съёмке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 2.5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций — из прочного пластика. Максимальная высота 157 см. В сложенном виде его длина составляет 55 см.



Теги товара: алюминиевые

Отзывы о товаре Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Длина в сложенном состоянии, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Штатив Falcon Eyes Cinema VT-1500 предназначен для стабилизации изображения при съёмке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 2.5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций — из прочного пластика. Максимальная высота 157 см. В сложенном виде его длина составляет 55 см.


Теги товара: алюминиевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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