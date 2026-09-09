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Характеристики
Тип товара
Трипод напольный
Головка в комплекте
да
Уровень
Да
Сменная площадка
да
Материал
алюминий
Количество секций в штанге
3
Максимальная нагрузка, кг
3
Минимальная рабочая высота, см
56
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см
157
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 230821
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Описание товара Штатив Falcon Eyes Travel Line 2400
Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в портретный режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков. Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования. На площадке находится винт 1/4 со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки 43х59 мм. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом.
Вращение головы вокруг вертикальной и горизонтальной оси происходит независимо. Благодаря этому штатив можно использовать для панорамной фотосъемки или видеосъемки. Третья ось позволяет наклонить камеру вбок для перехода в портретный режим. Длинная рукоятка позволит вращать камеру плавно, без резких рывков. Голова оборудована пузырьковым уровнем для выставления камеры по горизонту и проградуированной шкалой для горизонтального панорамирования. На площадке находится винт 1/4 со скобой для комфортного закручивания. Размер площадки 43х59 мм. Площадка с камерой легко и быстро устанавливается на штатив, надежно удерживается подпружиненным зажимом.
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