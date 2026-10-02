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Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n

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Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n - фото 1
Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол
Комплектация
чехол, упаковка
  • Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n - фото 1
  • Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
3 050 руб.  3 330 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 229291
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n
3 050 руб. -8%
3 330 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ZOOM
Тип товара
Чехол
Комплектация
чехол, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
300

Описание товара Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n

Держите ваш аудиорекордер Zoom H4essential / H4nPro в безопасности при помощи защитного чехла PCH-4n. Специально созданный для этой модели, чехол PCH-4n защитит ваш рекордер без необходимости жертвовать удобством пользования. Водостойкий материал и прозрачная обложка защитят ваш H4nPro от грязи и влаги и в то же время позволят вам следить за происходящим на дисплее. Съемное покрытие для микрофона обеспечит встроенным микрофонным элементам защиту, когда они не используются

Отзывы о товаре Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ZOOM
Тип товара
Чехол
Комплектация
чехол, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Держите ваш аудиорекордер Zoom H4essential / H4nPro в безопасности при помощи защитного чехла PCH-4n. Специально созданный для этой модели, чехол PCH-4n защитит ваш рекордер без необходимости жертвовать удобством пользования. Водостойкий материал и прозрачная обложка защитят ваш H4nPro от грязи и влаги и в то же время позволят вам следить за происходящим на дисплее. Съемное покрытие для микрофона обеспечит встроенным микрофонным элементам защиту, когда они не используются
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Защитный чехол Zoom PCH-4n для H4n - стоимость товара 3050 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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