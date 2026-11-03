Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб.
В наличии
Код товара: 221662
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Микроволновые печи
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х36х29
Вес, кг.
10.9
Описание товара Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная
BBK 20MWS-709M/B. Особенности. Объем камеры. 20. Тип управления. механический. ... Сделать вкусные горячие бутерброды, разогреть суп или разморозить огромный кусок мяса – без особых хлопот, без лишней затраты времени, установив таймер (до 35 минут) и один из пяти уровней мощности (до 700 Вт), позволит микроволновая печь 20MWS-709M/B с объемом камеры в 20 литров. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 520 руб.1130 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 17MWS-781M/W белая
-
В наличииЦена 4 530 руб.1133 руб. в СплитМикроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Черный
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитМикроволновая печь BQ MWO-20004SM/W Белый
-
В наличииЦена 4 750 руб.1188 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20MWS-717M/B 20л, 700Вт, черная
-
В наличииЦена 4 770 руб.1193 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20L SOLO 20MWS-711M/WS
-
В наличииЦена 4 800 руб.1200 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 17MWS-794M/B-M черная
-
В наличииЦена 5 040 руб.1260 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 17MWS-785S/W
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20MWS-772M/S-M G 20л. 700Вт серебристый
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20MWS-771M/W-M
-
В наличииЦена 5 130 руб.1283 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20MWS-776M/B-M черная
-
В наличииЦена 5 190 руб.1298 руб. в СплитМикроволновая печь Hyundai HYM-M2049 20л. 700Вт белая/черная
-
В наличииЦена 5 210 руб.1303 руб. в СплитМикроволновая печь BBK 20MWS-727S/B 20л. 700Вт черная
BBK 20MWS-709M/B. Особенности. Объем камеры. 20. Тип управления. механический. ... Сделать вкусные горячие бутерброды, разогреть суп или разморозить огромный кусок мяса – без особых хлопот, без лишней затраты времени, установив таймер (до 35 минут) и один из пяти уровней мощности (до 700 Вт), позволит микроволновая печь 20MWS-709M/B с объемом камеры в 20 литров. О завершении операции оповестит звуковой сигнал.
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Смотрите также: Аксессуары к микроволновым печам, Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мороженицы, Мультиварки, Мультипекари, Пароварки, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Фритюрницы, Хлебопечки, Электроблинницы, Электрошашлычницы, Яйцеварки, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 20 л, 23 л, 25 л, 700 Вт, 800 Вт
Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная – стоимость товара 4640 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Микроволновая печь BBK 20MWS-709M/B 20л. 700Вт черная