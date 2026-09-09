Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж
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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221378
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х9
Вес, кг.
1.2
Описание товара Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR, камуфляж
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR создан для изучения сильно удаленных объектов. Он дает 20-кратное увеличение и передает четкую картинку в высоком разрешении по всему полю зрения. Светосильная оптика с просветленными линзами позволяет не прерывать наблюдений даже в пасмурную погоду или в сумерках. Яркость изображения будет достаточной и при слабом освещении. Veber Classic БПЦ 20x50 – отличный выбор для ландшафтных наблюдений, изучения дикой природы, охоты и рыбалки.
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Бренд
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
50
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
20x
Страна производитель
Китай
Бинокль Veber Classic БПЦ 20x50 VR создан для изучения сильно удаленных объектов. Он дает 20-кратное увеличение и передает четкую картинку в высоком разрешении по всему полю зрения. Светосильная оптика с просветленными линзами позволяет не прерывать наблюдений даже в пасмурную погоду или в сумерках. Яркость изображения будет достаточной и при слабом освещении. Veber Classic БПЦ 20x50 – отличный выбор для ландшафтных наблюдений, изучения дикой природы, охоты и рыбалки.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, театральные
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