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Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
52
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221306
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для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
52
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х6
Вес, кг.
1.7
Описание товара Зрительная труба Veber 20x50
Особенностью зрительной трубы Veber 20x50 является окуляр, наклоненный на 45 по отношению к объективу, что обеспечивает комфортное положение шеи при наблюдении. Благодаря небольшим размерам и весу, зрительная труба Veber 20x50 является одним из самых компактных приборов в своем классе, удобная в походе, на даче и в путешествии. Большой объектив диаметром 50 мм собирает много света и формирует яркое изображение, обеспечивая высокое разрешение в различных ситуациях освещения. Специальное многослойное покрытие минимизирует потери света, обеспечивает естественную цветопередачу и высокую контрастность. Прочный обрезиненный корпус из поликарбоната защитит оптику от легких ударов и влаги. В комплект поставки входит настольный штатив и сумка с наплечным ремнем.
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
52
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Особенностью зрительной трубы Veber 20x50 является окуляр, наклоненный на 45 по отношению к объективу, что обеспечивает комфортное положение шеи при наблюдении. Благодаря небольшим размерам и весу, зрительная труба Veber 20x50 является одним из самых компактных приборов в своем классе, удобная в походе, на даче и в путешествии. Большой объектив диаметром 50 мм собирает много света и формирует яркое изображение, обеспечивая высокое разрешение в различных ситуациях освещения. Специальное многослойное покрытие минимизирует потери света, обеспечивает естественную цветопередачу и высокую контрастность. Прочный обрезиненный корпус из поликарбоната защитит оптику от легких ударов и влаги. В комплект поставки входит настольный штатив и сумка с наплечным ремнем.
Комментарий:
игрушка просто позаглядывать в соседние окна
Источник: Яндекс Маркет
Илья Б.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, для стрельбы в тире 10 м. подходит замечательно
Источник: Яндекс Маркет
Сергей Б.
Достоинства:
Комментарий:
Дорого, у других продавцов дешевле
Источник: Яндекс Маркет
Имя скрыто
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо увеличивает. Немного непривычно и сложно искать точку, которую хочешь рассмотреть, после бинокль, дети без взрослого не справились.
Источник: Яндекс Маркет
Анатолий А.
Достоинства:
Комментарий:
Это когда принадлежности лучше основного товара. Многого не ждите, двор осмотреть с 9 этажа, в соседний дом заглянуть. Поле зрения достаточно мало. Чудес не бывает.
Источник: Яндекс Маркет
Геннадий Ч.
Достоинства:
Комментарий:
Взял учитывая положительные отзывы. Труба необходима при стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10м для предваиительной оценки результата выстрела.
Источник: Яндекс Маркет
Алексей Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монокуляр. Для корректировки после выстрела лучше не придумаешь.
Источник: Яндекс Маркет
Елена Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок, имениннице она нужная для просмотра поражения мишеней, со своей задачей товар справляется)
Зрительная труба Veber 20x50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Зрительная труба Veber 20x50
Достоинства:
Комментарий:
отличный прибор ,видимость хорошая обзор норм
Достоинства:
Комментарий:
хорошая труба, но выбрал другую.
Достоинства:
Комментарий:
игрушка просто позаглядывать в соседние окна
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, для стрельбы в тире 10 м. подходит замечательно
Достоинства:
Комментарий:
Дорого, у других продавцов дешевле
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо увеличивает. Немного непривычно и сложно искать точку, которую хочешь рассмотреть, после бинокль, дети без взрослого не справились.
Достоинства:
Комментарий:
Это когда принадлежности лучше основного товара. Многого не ждите, двор осмотреть с 9 этажа, в соседний дом заглянуть. Поле зрения достаточно мало. Чудес не бывает.
Достоинства:
Комментарий:
Взял учитывая положительные отзывы. Труба необходима при стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10м для предваиительной оценки результата выстрела.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный монокуляр. Для корректировки после выстрела лучше не придумаешь.
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок, имениннице она нужная для просмотра поражения мишеней, со своей задачей товар справляется)