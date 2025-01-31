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Зрительная труба Veber 20x50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Зрительная труба Veber 20x50

10 Отзывы
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Зрительная труба Veber 20x50 - фото 1
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 2
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 3
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 4
Зрительная труба Veber 20x50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Зрительная труба
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
52
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 1
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 2
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 3
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 4
  • Зрительная труба Veber 20x50 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221306
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-7
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
52
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х6
Вес, кг.
1.7

Описание товара Зрительная труба Veber 20x50

Особенностью зрительной трубы Veber 20x50 является окуляр, наклоненный на 45 по отношению к объективу, что обеспечивает комфортное положение шеи при наблюдении. Благодаря небольшим размерам и весу, зрительная труба Veber 20x50 является одним из самых компактных приборов в своем классе, удобная в походе, на даче и в путешествии. Большой объектив диаметром 50 мм собирает много света и формирует яркое изображение, обеспечивая высокое разрешение в различных ситуациях освещения. Специальное многослойное покрытие минимизирует потери света, обеспечивает естественную цветопередачу и высокую контрастность. Прочный обрезиненный корпус из поликарбоната защитит оптику от легких ударов и влаги. В комплект поставки входит настольный штатив и сумка с наплечным ремнем.

Отзывы о товаре Зрительная труба Veber 20x50

Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор ,видимость хорошая обзор норм
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая труба, но выбрал другую.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
игрушка просто позаглядывать в соседние окна
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, для стрельбы в тире 10 м. подходит замечательно
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дорого, у других продавцов дешевле
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо увеличивает. Немного непривычно и сложно искать точку, которую хочешь рассмотреть, после бинокль, дети без взрослого не справились.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Это когда принадлежности лучше основного товара. Многого не ждите, двор осмотреть с 9 этажа, в соседний дом заглянуть. Поле зрения достаточно мало. Чудес не бывает.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Геннадий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Взял учитывая положительные отзывы. Труба необходима при стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10м для предваиительной оценки результата выстрела.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монокуляр. Для корректировки после выстрела лучше не придумаешь.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2023
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок, имениннице она нужная для просмотра поражения мишеней, со своей задачей товар справляется)



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Зрительная труба
Материал оптики
стекло BAK-7
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для изучения живой природы, городской архитектуры или исследования ландшафтов
Диаметр объектива, мм
50
Увеличение, крат
20x
Покрытие линз
многослойное
Поле зрения на удалении 1000 м, м
52
С зумом
нет
Штатив в комплекте
да
Чехол
да
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Особенностью зрительной трубы Veber 20x50 является окуляр, наклоненный на 45 по отношению к объективу, что обеспечивает комфортное положение шеи при наблюдении. Благодаря небольшим размерам и весу, зрительная труба Veber 20x50 является одним из самых компактных приборов в своем классе, удобная в походе, на даче и в путешествии. Большой объектив диаметром 50 мм собирает много света и формирует яркое изображение, обеспечивая высокое разрешение в различных ситуациях освещения. Специальное многослойное покрытие минимизирует потери света, обеспечивает естественную цветопередачу и высокую контрастность. Прочный обрезиненный корпус из поликарбоната защитит оптику от легких ударов и влаги. В комплект поставки входит настольный штатив и сумка с наплечным ремнем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
отличный прибор ,видимость хорошая обзор норм
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2025
Иван И.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая труба, но выбрал другую.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
игрушка просто позаглядывать в соседние окна
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2024
Илья Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, для стрельбы в тире 10 м. подходит замечательно
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Дорого, у других продавцов дешевле
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо увеличивает. Немного непривычно и сложно искать точку, которую хочешь рассмотреть, после бинокль, дети без взрослого не справились.
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2024
Анатолий А.

Достоинства:


Комментарий:
Это когда принадлежности лучше основного товара. Многого не ждите, двор осмотреть с 9 этажа, в соседний дом заглянуть. Поле зрения достаточно мало. Чудес не бывает.
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2024
Геннадий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Взял учитывая положительные отзывы. Труба необходима при стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10м для предваиительной оценки результата выстрела.
Источник: Яндекс Маркет
09.12.2023
Алексей Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный монокуляр. Для корректировки после выстрела лучше не придумаешь.
Источник: Яндекс Маркет
14.09.2023
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок, имениннице она нужная для просмотра поражения мишеней, со своей задачей товар справляется)


Зрительная труба Veber 20x50 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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