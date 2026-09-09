Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
142 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221074
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.37х0.42х0.24
Вес, кг.
24
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2
Рефрактор Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 станет прекрасным подарком и для начинающего, и для опытного астронома. С его помощью можно увидеть Луну, планеты Солнечной системы и даже объекты дальнего космоса. Большой объектив собирает много света, благодаря чему картинка получается чистой и контрастной. Стеклянная оптика с многослойным просветлением формирует картинку высокого качества. Экваториальная монтировка обеспечивает ровное и точное ведение объектов во время наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефрактор
Установка
напольная
Уровень пользователя
для начинающих
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
120
Максимальное увеличение (X)
240х
Оптическая схема
ахромат
Фокусное расстояние объектива
1000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Рефрактор Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 станет прекрасным подарком и для начинающего, и для опытного астронома. С его помощью можно увидеть Луну, планеты Солнечной системы и даже объекты дальнего космоса. Большой объектив собирает много света, благодаря чему картинка получается чистой и контрастной. Стеклянная оптика с многослойным просветлением формирует картинку высокого качества. Экваториальная монтировка обеспечивает ровное и точное ведение объектов во время наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK 1201EQ3-2