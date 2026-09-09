Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221042
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х30х28
Вес, кг.
4
Описание товара Труба оптическая Sky-Watcher BK MAK90SP OTA
Sky-Watcher BK MAK90SP OTA – это универсальная зеркально-линзовая оптическая труба, с помощью которой можно изучать городской пейзаж и любоваться далекими звездами. С помощью этой трубы можно увидеть фазы Венеры и Меркурия, щель Кассини в кольцах Сатурна и Большой красное пятно Юпитера, десятки шаровых звездных скоплений, галактик и туманностей. Благодаря компактным размерам прибор идеально подходит дл загородных наблюдений.
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Sky-Watcher BK MAK90SP OTA – это универсальная зеркально-линзовая оптическая труба, с помощью которой можно изучать городской пейзаж и любоваться далекими звездами. С помощью этой трубы можно увидеть фазы Венеры и Меркурия, щель Кассини в кольцах Сатурна и Большой красное пятно Юпитера, десятки шаровых звездных скоплений, галактик и туманностей. Благодаря компактным размерам прибор идеально подходит дл загородных наблюдений.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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