Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219538
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Описание товара Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R
Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R станет отличным помощником в парковке. Особенно актуальной установка представленного устройства будет для владельцев крупногабаритных транспортных средства. Благодаря возможности трансляции видео в разрешении 648?488 точек, вы получите детальное качественное изображение того, что происходит позади автомобиля. Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R изготавливается в водонепроницаемом корпусе, что избавит вас от переживаний за работоспособность и сохранность устройства в дождь или снег. Благодаря возможности автоизменения экспозиции, автоматического обнаружения и удаления бликов вы можете быть уверены в комфортном и эффективном использовании камеры.
Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R станет отличным помощником в парковке. Особенно актуальной установка представленного устройства будет для владельцев крупногабаритных транспортных средства. Благодаря возможности трансляции видео в разрешении 648?488 точек, вы получите детальное качественное изображение того, что происходит позади автомобиля. Камера заднего вида SILVERSTONE F1 Interpower IP-980 F/R изготавливается в водонепроницаемом корпусе, что избавит вас от переживаний за работоспособность и сохранность устройства в дождь или снег. Благодаря возможности автоизменения экспозиции, автоматического обнаружения и удаления бликов вы можете быть уверены в комфортном и эффективном использовании камеры.
Камера заднего вида INTERPOWER IP-980 F/R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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