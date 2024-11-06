Автомагнитола ACV AVS-824BW
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 219426
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
720
Описание товара Автомагнитола ACV AVS-824BW
Магнитола 24В с Bluetooth, памятью 18 станций, USB и AUX на передней панели, воспроизводит MP3/WMA. Белая подсветка кнопок.
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Теги товара: 1 din
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Бренд
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Магнитола 24В с Bluetooth, памятью 18 станций, USB и AUX на передней панели, воспроизводит MP3/WMA. Белая подсветка кнопок.
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Смотрите также: Автоакустика, Автомагнитолы, Автомобильные усилители, Комплектующие для автомобильного аудио и видео, недорогие
Теги товара: 1 din
Достоинства:
Комментарий:
Нет звука при подключении блютуза и не всегда подключается
Достоинства:
Комментарий:
звук чисто для кабины камаза, эквалайзер есть, лево право, или зад перед можно настроить. Магнитола для работы супер.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-824BW
Достоинства:
Комментарий:
Нет звука при подключении блютуза и не всегда подключается
Достоинства:
Комментарий:
звук чисто для кабины камаза, эквалайзер есть, лево право, или зад перед можно настроить. Магнитола для работы супер.