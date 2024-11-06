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Автомагнитола ACV AVS-824BW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Автомагнитола ACV AVS-824BW

2 Отзывы
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Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 1
Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 2
Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 3
Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 4
Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 5
Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
  • Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 1
  • Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 2
  • Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 3
  • Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 4
  • Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 5
  • Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 219426
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х25
Вес, г.
720

Описание товара Автомагнитола ACV AVS-824BW

Магнитола 24В с Bluetooth, памятью 18 станций, USB и AUX на передней панели, воспроизводит MP3/WMA. Белая подсветка кнопок.



Теги товара: 1 din

Отзывы о товаре Автомагнитола ACV AVS-824BW

Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нет звука при подключении блютуза и не всегда подключается
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2024
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
звук чисто для кабины камаза, эквалайзер есть, лево право, или зад перед можно настроить. Магнитола для работы супер.



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Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Автомагнитола
Типоразмер
1 DIN
Тип экрана
монохромный
Цвет
черный
Выходная мощность номинальная
180 Вт
Читаемые форматы
MP3, WMA
Радиоприемник
да
USB
да
Страна производитель
Китай
Описание
Магнитола 24В с Bluetooth, памятью 18 станций, USB и AUX на передней панели, воспроизводит MP3/WMA. Белая подсветка кнопок.


Теги товара: 1 din
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
06.11.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Нет звука при подключении блютуза и не всегда подключается
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2024
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
звук чисто для кабины камаза, эквалайзер есть, лево право, или зад перед можно настроить. Магнитола для работы супер.


Автомагнитола ACV AVS-824BW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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