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Швейная машина Singer Tradition 2263 белый

Артикул: 218977
Швейная машина Singer Tradition 2263 белый
9 830 руб. 
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+ 117 КэтКоинов
Артикул: 218977
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Быстрая смена лапкида
Выполнение петельполуавтоматическое
Количество строчек23
Максимальная длина стежка4
Максимальная ширина стежка5
Максимальный подъем лапки10
Отсек для хранения принадлежностейда
Подсветкада
Подтипэлектромеханическая
Реверсда
Регулировка длины строчкида
Рукавная платформада
Цветбелый
Челнокклассический (вертикальный качающийся)
Швейная машина Singer Tradition 2263 белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Tradition 2263 белый - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9830 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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