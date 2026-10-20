Top.Mail.Ru
Швейная машина Singer Promise 1408 белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Швейная машина Singer Promise 1408 белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Швейная машина Singer Promise 1408 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 218961
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Швейная машина Singer Promise 1408 белый
10 340 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Singer
Тип товара
Швейные машины
Размеры в упаковке, см
50х40х25
Вес, г.
180

Описание товара Швейная машина Singer Promise 1408 белый

Швейная машина Singer Promise 1408 белый

Отзывы о товаре Швейная машина Singer Promise 1408 белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Singer
Тип товара
Швейные машины
Описание
Швейная машина Singer Promise 1408 белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Singer Promise 1408 белый - купить по цене 10340 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...