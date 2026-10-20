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Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 
В наличии
Код товара: 752875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат
11 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
janome
Вес, г.
5

Описание товара Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат

Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат

Отзывы о товаре Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат




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Характеристики
Бренд
janome
Описание
Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Швейная машина Janome Juno 1815 белый, электромеханическая, вертикальный, 17 операций, петля полуавтомат - этот товар вы можете купить по цене 11160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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