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Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый

Артикул: 218955
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 1
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 2
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 3
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 4
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 5
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 6
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 7
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 8
  • Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 9
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 1
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 2
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 3
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 4
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 5
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 6
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 7
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 8
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - фото 9
23 200 руб. 
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+ 153 КэтКоинов
Артикул: 218955
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендSinger
Тип товараШвейные машины
Выполнение петельавтоматическое
Особенности выполнения петель8 видов петель. Автоматическое выметывание прямой бельевой петли за 1 шаг под размер пуговицы
Цветбелый
Регулировка уровня прижимной лапкида
Регулировка длины строчкида
Реверсда
Подтипэлектромеханическая
Подсветкада
Отсек для хранения принадлежностейда
ОсобенностиАлфавит: латинский, цифры, символы. Электронный стабилизатор усилия прокола. Регулятор (ограничитель) максимальной скорости. Программируемая остановка иглы в верхнем/нижнем положении. Горизонтальное расположение катушки. Автостоп при намотке нитки на шпульку. Память 40 символов
ЖК-дисплейда
Нитевдевательда
Максимальный подъем лапки10
Максимальная ширина стежка7
Максимальная длина стежка4.5
Количество строчек200
Количество петель8
Кнопка Старт/Стопда
Челнокгоризонтальный
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый


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Самовывоз невозможен
Швейная машина Singer Confidence 7640Q белый - стоимость товара 23200 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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