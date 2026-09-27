Швейная машина Janome 450MG белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Швейные машины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218872
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Швейные машины
Автоматический нитеобрезатель
да
Выполнение петель
автоматическое
ЖК-дисплей
да
Кнопка Старт/Стоп
да
Количество строчек
50
Максимальная длина стежка
5
Максимальная ширина стежка
7
Нитевдеватель
да
Особенности
50 швейных операций
Особенности выполнения петель
рабочие строчки, оверлочные строчки, трикотажные строчки, декоративные строчки
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулятор скорости шитья
да
Рукавная платформа
да
Скорость шитья, ст/мин
700
Цвет
белый
Челнок
горизонтальный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х36х28
Вес, кг.
7.3
Описание товара Швейная машина Janome 450MG белый
Швейная машина Janome 450MG белый
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Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Бренд
Тип товара
Швейные машины
Автоматический нитеобрезатель
да
Выполнение петель
автоматическое
ЖК-дисплей
да
Кнопка Старт/Стоп
да
Количество строчек
50
Максимальная длина стежка
5
Максимальная ширина стежка
7
Нитевдеватель
да
Особенности
50 швейных операций
Особенности выполнения петель
рабочие строчки, оверлочные строчки, трикотажные строчки, декоративные строчки
Развернуть
Подтип
электромеханическая
Реверс
да
Регулятор скорости шитья
да
Рукавная платформа
да
Скорость шитья, ст/мин
700
Цвет
белый
Челнок
горизонтальный
Страна производитель
Китай
Швейная машина Janome 450MG белый
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
Смотрите также: Оверлоки, Швейные машины, с вертикальным челноком
Теги товара: электромеханические, для трикотажа, с оверлочной строчкой
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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