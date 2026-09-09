Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 215618
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
9
Класс влагозащищенности
IP67
Разрешение съемки
728x628
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED
Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED собрана в корпусе традиционной формы. Главной особенностью модели является наличие светодиодной подсветки. С помощью подсветки обеспечивается возможность функционирования камеры в сумерках и ночью. Подсветка может быть полезна и при движении в неосвещенном или плохо освещенном помещении, например – в гараже.
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Бренд
Тип товара
Камера заднего вида
Беспроводная
нет
Высота, см
9
Класс влагозащищенности
IP67
Разрешение съемки
728x628
Тип установки
универсальная
Угол обзора
170°
Ширина, см
8
Страна производитель
Китай
Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED собрана в корпусе традиционной формы. Главной особенностью модели является наличие светодиодной подсветки. С помощью подсветки обеспечивается возможность функционирования камеры в сумерках и ночью. Подсветка может быть полезна и при движении в неосвещенном или плохо освещенном помещении, например – в гараже.
Камера заднего вида Sho-Me CA-5570 LED - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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