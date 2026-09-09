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Характеристики
Тип товара
Стойка-тренога
Амортизация
нет
Максимальная нагрузка, кг
2.5
Минимальная высота, см
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 212822
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Описание товара Стойка-тренога GreenBean GBStand 220 для фото/видеостудии
GreenBean GBStand 220 – легкая телескопическая стойка-тренога с реверсивными ногами и шаровой миниголовой, служит для установки цифровых фото- видеокамер, стандартное крепление шпигот 5/8 с винтом с резьбой 1/4. Высота 222 см, 5 секций, максимальная вертикальная (осевая) нагрузка до 2,5 кг. Телескопические ноги стойки-треноги обеспечат возможность установки на неровных поверхностях, а реверсивная конструкция ног позволит компактно сложить стойку, что удобно для выездных репортажных съемок, там где условия отличаются от студийных. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Все элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. В комплекте лента с липучкой для крепления проводов.
GreenBean GBStand 220 – легкая телескопическая стойка-тренога с реверсивными ногами и шаровой миниголовой, служит для установки цифровых фото- видеокамер, стандартное крепление шпигот 5/8 с винтом с резьбой 1/4. Высота 222 см, 5 секций, максимальная вертикальная (осевая) нагрузка до 2,5 кг. Телескопические ноги стойки-треноги обеспечат возможность установки на неровных поверхностях, а реверсивная конструкция ног позволит компактно сложить стойку, что удобно для выездных репортажных съемок, там где условия отличаются от студийных. Секции надежно соединяются между собой винтовыми зажимами. Все элементы изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава. В комплекте лента с липучкой для крепления проводов.
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