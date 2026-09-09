Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК)
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Характеристики
Описание товара Руль Defender Forsage GTR USB (для ПК)
Руль Defender Forsage GTR – это игровой манипулятор, эргономичный и удобный, разработанный для максимально реалистичной игры на персональных компьютерах. Он взаимодействует быстро и без сбоев с техникой разных поколений благодаря универсальному USB-интерфейсу. Система виброотдачи позволяет прочувствовать каждый поворот и каждое движение на уровне тактильных ощущений, погрузиться в виртуальный мир игры. Диаметр такого руля – 28 см. Его достаточно, чтобы устройством можно было легко управлять. Руль Defender Forsage GTR имеет соединения проводного типа. Он покрыт резиновой оплеткой, которая защищает каркас от повреждений, и приятен для рук. Устройство может поворачиваться на 180°, что в самый раз для гоночных игр. Специальная система D-pad позволит контролировать каждое движение в игре, а педали тормоза и газа выглядят максимально реалистично. Прибор оборудован 12 кнопками и подрулевыми переключателями. Вес устройства – 3.1 кг. Крепление на присосках удерживает руль, он не скользит.
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