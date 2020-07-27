Мороженица Kitfort КТ-1804
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мороженицы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 209733
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х25х24
Вес, кг.
3.55
Описание товара Мороженица Kitfort КТ-1804
Видеообзор на Мороженица Kitfort КТ-1804
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Видеообзор на Мороженица Kitfort КТ-1804
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки
Достоинства:
1. Доступная цена
2. Простая в обращении, легко моется
3. Мороженное получается не хуже магазинного
4. Возможность приготовления различных видов мороженного, от сливочного до сорбета.
Недостатки:
Чашу мороженицы перед приготовлением необходимо держать в морозильной камере - занимает некоторое место. Одной заморозки чаши хватает на одно приготовление.
Комментарий:
Приобрели для семейного пользования. Покупкой остались очень довольны. Мороженое, желаемой консистенции и вкуса, получилось с третьего раза после экспериментов с разными рецептами. Но это того стоило, по вкусу - настоящий пломбир высокого качества.
Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мороженица Kitfort КТ-1804
Достоинства:
1. Доступная цена
2. Простая в обращении, легко моется
3. Мороженное получается не хуже магазинного
4. Возможность приготовления различных видов мороженного, от сливочного до сорбета.
Недостатки:
Чашу мороженицы перед приготовлением необходимо держать в морозильной камере - занимает некоторое место. Одной заморозки чаши хватает на одно приготовление.
Комментарий:
Приобрели для семейного пользования. Покупкой остались очень довольны. Мороженое, желаемой консистенции и вкуса, получилось с третьего раза после экспериментов с разными рецептами. Но это того стоило, по вкусу - настоящий пломбир высокого качества.