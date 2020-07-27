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Мороженица Kitfort КТ-1804 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мороженица Kitfort КТ-1804

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Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 1
Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 2
Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 3
Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мороженицы
  • Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 1
  • Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 2
  • Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 3
  • Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 209733
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Мороженицы
Размеры в упаковке, см
31х25х24
Вес, кг.
3.55

Описание товара Мороженица Kitfort КТ-1804

 

Видеообзор на Мороженица Kitfort КТ-1804

Видеообзор Мороженица Kitfort КТ-1804

Отзывы о товаре Мороженица Kitfort КТ-1804

27.07.2020
Михаил

Достоинства:
1. Доступная цена
2. Простая в обращении, легко моется
3. Мороженное получается не хуже магазинного
4. Возможность приготовления различных видов мороженного, от сливочного до сорбета.

Недостатки:
Чашу мороженицы перед приготовлением необходимо держать в морозильной камере - занимает некоторое место. Одной заморозки чаши хватает на одно приготовление.

Комментарий:
Приобрели для семейного пользования. Покупкой остались очень довольны. Мороженое, желаемой консистенции и вкуса, получилось с третьего раза после экспериментов с разными рецептами. Но это того стоило, по вкусу - настоящий пломбир высокого качества.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Мороженицы
Описание
 

Видеообзор на Мороженица Kitfort КТ-1804

Видеообзор Мороженица Kitfort КТ-1804
Самовывоз
Доставка
Отзывы
27.07.2020
Михаил

Достоинства:
1. Доступная цена
2. Простая в обращении, легко моется
3. Мороженное получается не хуже магазинного
4. Возможность приготовления различных видов мороженного, от сливочного до сорбета.

Недостатки:
Чашу мороженицы перед приготовлением необходимо держать в морозильной камере - занимает некоторое место. Одной заморозки чаши хватает на одно приготовление.

Комментарий:
Приобрели для семейного пользования. Покупкой остались очень довольны. Мороженое, желаемой консистенции и вкуса, получилось с третьего раза после экспериментов с разными рецептами. Но это того стоило, по вкусу - настоящий пломбир высокого качества.


Мороженица Kitfort КТ-1804 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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