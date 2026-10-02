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Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus

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Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus - фото 1
Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus - фото 1
  • Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 460 руб. 
Начислим 328 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 209599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus
20 460 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PHILIPS
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.65
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
синий
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
белый
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Прочее
долив воды в любой момент использования и возможность использования водопроводной воды.
Расход при паровом ударе, г./мин.
430
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое отключение / система самоочистки / вертикальное отпаривание / защита от накипи / постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х22
Вес, кг.
7

Описание товара Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus

Позволяет перегладить огромное количество вещей до идеального состояния. Керамическая подошва модели обладает антипригарными свойствами. Опция автоматического отключения сработает, если парогенератор перегреется. Система самоочистки позволяет владельцу не тратить время на уход за устройством.

Отзывы о товаре Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
PHILIPS
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.65
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
синий
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
белый
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Развернуть
Прочее
долив воды в любой момент использования и возможность использования водопроводной воды.
Расход при паровом ударе, г./мин.
430
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое отключение / система самоочистки / вертикальное отпаривание / защита от накипи / постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Описание
Позволяет перегладить огромное количество вещей до идеального состояния. Керамическая подошва модели обладает антипригарными свойствами. Опция автоматического отключения сработает, если парогенератор перегреется. Система самоочистки позволяет владельцу не тратить время на уход за устройством.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus - по цене 20460 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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