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Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый

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Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 1
Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 2
Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 3
Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 4
Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 5
Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Единицы измерения
граммы
Предел взвешивания, кг
2
  • Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 1
  • Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 2
  • Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 3
  • Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 4
  • Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 5
  • Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 207955
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Тарокомпенсация
Да
Цвет
зеленый
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х4
Вес, г.
300

Описание товара Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый

Электронные кухонные весы; предел взвешивания 2 кг; точность 0.1 г; конструкция платформа; материал корпуса пластик; материал чаши / платформы пластик; функции: автоотключение; обнуление тары; питание батарейки.

Отзывы о товаре Весы кухонные электронные Starwind SSK2155 макс.вес:2кг зеленый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Кухонные весы
Материал корпуса
пластик
Материал платформы, чаши
пластик
Управление
сенсорное
Тип элементов питания
2 х ААА
Съемная платформа/чаша
нет
Тарокомпенсация
Да
Цвет
зеленый
Единицы измерения
граммы
Точность измерения
1 г
Предел взвешивания, кг
2
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Страна производитель
Китай
Описание
Электронные кухонные весы; предел взвешивания 2 кг; точность 0.1 г; конструкция платформа; материал корпуса пластик; материал чаши / платформы пластик; функции: автоотключение; обнуление тары; питание батарейки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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