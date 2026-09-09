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Смеситель для душа Hansgrohe NovusLoop 71360000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа Hansgrohe NovusLoop 71360000

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Смеситель для душа Hansgrohe NovusLoop 71360000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204189
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для душа
Размеры в упаковке, см
25х20х15
Вес, кг.
2.28

Описание товара Смеситель для душа Hansgrohe NovusLoop 71360000

Стильный функциональный смеситель, керамический картридж которого обеспечивает тихую работу и плавный поворот рукоятки. Встроенный аэратор смягчает воду. Монтаж в стену в два отверстия.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Hansgrohe NovusLoop 71360000




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Смесители для душа
Описание
Стильный функциональный смеситель, керамический картридж которого обеспечивает тихую работу и плавный поворот рукоятки. Встроенный аэратор смягчает воду. Монтаж в стену в два отверстия.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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