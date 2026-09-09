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Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923

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Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923 - фото 1
Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Количество функций
7
Функции
острогубцы, плоскогубцы, нож, кусачки, держатель для больших бит, карабин / открывалка для бутылок
Наличие карабина
да
  • Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923 - фото 1
  • Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 202246
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Характеристики

Бренд
Leatherman
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
7
Функции
острогубцы, плоскогубцы, нож, кусачки, держатель для больших бит, карабин / открывалка для бутылок
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х5х3
Вес, г.
200

Описание товара Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923

Многофункциональный мультитул. Ручки и корпус выполнены из нержавеющей стали. Все острые лезвия надежно закреплены предохранителем, который не позволяет им сработать в открытом виде. Предусмотрена возможность открытия ножа одним движением руки.



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Теги товара: подарочные

Отзывы о товаре Мультитул Leatherman Skeletool CX 830923




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Leatherman
Тип товара
Плоскогубцы-мультитул
Материал
нержавеющая сталь
Количество функций
7
Функции
острогубцы, плоскогубцы, нож, кусачки, держатель для больших бит, карабин / открывалка для бутылок
Наличие карабина
да
Комплектация
мультитул, набор бит, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Многофункциональный мультитул. Ручки и корпус выполнены из нержавеющей стали. Все острые лезвия надежно закреплены предохранителем, который не позволяет им сработать в открытом виде. Предусмотрена возможность открытия ножа одним движением руки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, мультитулы-ножи, с плоскогубцами, российские


Теги товара: подарочные
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