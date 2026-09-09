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Характеристики
Тип товара
Парктроник
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196611
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Описание товара Парктроник Digma DCK-200 3 датчика 19мм черный
Парктроник DCK-200 выполнен в форме номерной рамки с тремя встроенными датчиками. Благодаря этому он не требует монтажа в задний бампер – достаточно заменить штатную рамку номера. Прибор позволит легче парковаться на переполненных стоянках и тесных дворах. Диаметр датчиков составляет 19 мм, угол работы каждого – 60 градусов. Несмотря на комплект из трех сенсоров, парктроник обеспечивает широкий обзор пространства за автомобилем. На расстоянии от 2 м до 30 см от препятствия радар издает звуковой сигнал. В комплекте также идет компактный светодиодный LED экран. Он крепится на приборную панель с помощью двухстороннего скотча 3М и не загораживает обзор водителю. Дисплей показывает, с какой стороны находится препятствие а также показывает расстояние до него. Можно настроить уровень яркости экрана. Парктроник поможет избежать аварийных ситуаций в любую погоду. Он работает в температурном диапазоне от -30 до +80°C.
Парктроник DCK-200 выполнен в форме номерной рамки с тремя встроенными датчиками. Благодаря этому он не требует монтажа в задний бампер – достаточно заменить штатную рамку номера. Прибор позволит легче парковаться на переполненных стоянках и тесных дворах. Диаметр датчиков составляет 19 мм, угол работы каждого – 60 градусов. Несмотря на комплект из трех сенсоров, парктроник обеспечивает широкий обзор пространства за автомобилем. На расстоянии от 2 м до 30 см от препятствия радар издает звуковой сигнал. В комплекте также идет компактный светодиодный LED экран. Он крепится на приборную панель с помощью двухстороннего скотча 3М и не загораживает обзор водителю. Дисплей показывает, с какой стороны находится препятствие а также показывает расстояние до него. Можно настроить уровень яркости экрана. Парктроник поможет избежать аварийных ситуаций в любую погоду. Он работает в температурном диапазоне от -30 до +80°C.
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