Камера заднего вида Silverstone F1 IP-616 HD универсальная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера заднего вида
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 196600
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
18х12х6
Вес, г.
650
Описание товара Камера заднего вида Silverstone F1 IP-616 HD универсальная
SILVERSTONE F1 IP-616 HD – универсальная модель, подходящая к большинству моделей автомобилей. Камера расположена в рамке для номерного знака, что удобно, ведь не надо сверлить отверстия в крышке багажника или бампере. Угол обзора 110° обеспечивает хорошую видимость и дает полную картинку происходящего сзади машины.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
SILVERSTONE F1 IP-616 HD – универсальная модель, подходящая к большинству моделей автомобилей. Камера расположена в рамке для номерного знака, что удобно, ведь не надо сверлить отверстия в крышке багажника или бампере. Угол обзора 110° обеспечивает хорошую видимость и дает полную картинку происходящего сзади машины.
Камера заднего вида Silverstone F1 IP-616 HD универсальная - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Камера заднего вида Silverstone F1 IP-616 HD универсальная