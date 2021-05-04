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Алкотестер Inspector AT550 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Алкотестер Inspector AT550

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Алкотестер Inspector AT550 - фото 1
Алкотестер Inspector AT550 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
35
Диапазон измерений, промилле
0.00-2
Ожидание показаний
22
Индикация
визуальная
  • Алкотестер Inspector AT550 - фото 1
  • Алкотестер Inspector AT550 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 195710
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Характеристики

Бренд
Inspector
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
35
Диапазон измерений, промилле
0.00-2
Ожидание показаний
22
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
225

Описание товара Алкотестер Inspector AT550

Электрохимический алкотестер со звуковым сигналом INSPECTOR AT550 предназначен для проведения индивидуального измерения концентрации алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Прибор пересчитывает полученные данные на концентрацию алкоголя в крови и выдаёт результат на цифровой дисплей. Калибровка: каждые 6 месяцев или 500 тестов.

Отзывы о товаре Алкотестер Inspector AT550

04.05.2021
Владимир

Достоинства:
Удобный,работает

Недостатки:
Нет



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Характеристики
Бренд
Inspector
Тип товара
Алкотестер
Тип датчика
электрохимический
Мундштук в комплекте
да
Единицы измерения
мг/л
Время подготовки к первому измерению
35
Диапазон измерений, промилле
0.00-2
Ожидание показаний
22
Индикация
визуальная
Страна производитель
Китай
Описание
Электрохимический алкотестер со звуковым сигналом INSPECTOR AT550 предназначен для проведения индивидуального измерения концентрации алкоголя в парах выдыхаемого воздуха. Прибор пересчитывает полученные данные на концентрацию алкоголя в крови и выдаёт результат на цифровой дисплей. Калибровка: каждые 6 месяцев или 500 тестов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
04.05.2021
Владимир

Достоинства:
Удобный,работает

Недостатки:
Нет


Алкотестер Inspector AT550 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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