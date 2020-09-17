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Фритюрница Kitfort КТ-2025 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фритюрница Kitfort КТ-2025

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Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 1
Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 2
Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 3
Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 4
Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 1
  • Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 2
  • Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 3
  • Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 4
  • Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 193649
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
3270
Управление
механическое
Количество емкостей
2
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
2/4.7 л
Габаритные размеры, см
47.4х35.5х25.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х38х28
Вес, кг.
5

Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2025

Видеообзор на Фритюрница Kitfort КТ-2025

Видеообзор Фритюрница Kitfort КТ-2025
 



Теги товара: серебристые

Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2025

17.09.2020
анастасия

Достоинства:
ЦЕНА И КАЧЕСТВО

Недостатки:
ИХ НЕТ

Комментарий:
хотела фритюрницу решила взять. долго выбирала и остановилась на этой. не пожалела есть устойчивые ножки резиновые .ручки чтобы переставить на другое место. три сетки одна большая и две маленькие что очень удобно можно одновременно приготовить два блюда или одно в большом количестве .есть зашита от перегрева. таймер. мыть удобно что не мало важно.не занимает много места. есть презент от производителя магнитек очень приятно. вообщем покупкой довольна.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Потребляемая мощность, кВт
3.3
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Мощность, Вт
3270
Управление
механическое
Количество емкостей
2
Максимальная рабочая температура
190
Установка
настольная
Объем емкости
2/4.7 л
Габаритные размеры, см
47.4х35.5х25.1
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Фритюрница Kitfort КТ-2025

Видеообзор Фритюрница Kitfort КТ-2025
 


Теги товара: серебристые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
17.09.2020
анастасия

Достоинства:
ЦЕНА И КАЧЕСТВО

Недостатки:
ИХ НЕТ

Комментарий:
хотела фритюрницу решила взять. долго выбирала и остановилась на этой. не пожалела есть устойчивые ножки резиновые .ручки чтобы переставить на другое место. три сетки одна большая и две маленькие что очень удобно можно одновременно приготовить два блюда или одно в большом количестве .есть зашита от перегрева. таймер. мыть удобно что не мало важно.не занимает много места. есть презент от производителя магнитек очень приятно. вообщем покупкой довольна.


Фритюрница Kitfort КТ-2025 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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