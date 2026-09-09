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Графический планшет Huion H1060P Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Графический планшет Huion H1060P Black

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Графический планшет Huion H1060P Black - фото 1
Графический планшет Huion H1060P Black - фото 2
Графический планшет Huion H1060P Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Huion H1060P Black - фото 1
  • Графический планшет Huion H1060P Black - фото 2
  • Графический планшет Huion H1060P Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 191241
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Характеристики

Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х25х4
Вес, кг.
1.11

Описание товара Графический планшет Huion H1060P Black

Графический планшет HUION H1060P - Новые технологии в прежнем корпусе. Максимальная чувствительность и ручка без подзарядки в самом популярном планшете от HUION

Отзывы о товаре Графический планшет Huion H1060P Black




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Характеристики
Бренд
Huion
Тип товара
Графические планшеты
Страна производитель
Китай
Описание
Графический планшет HUION H1060P - Новые технологии в прежнем корпусе. Максимальная чувствительность и ручка без подзарядки в самом популярном планшете от HUION
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Графический планшет Huion H1060P Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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