Вафельница-бутербродница Kitfort КТ-1638
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Количество температурных режимов
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189423
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
металл
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 880 Вт
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
сендвичи, бельгийские
Количество температурных режимов
нет
Сменная панель
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х19
Вес, кг.
2.93
Описание товара Вафельница-бутербродница Kitfort КТ-1638
Вафельница Kitfort КТ-1638 серебристого цвета является многофункциональным устройством. Оно может готовить не только вафли, но и сэндвичи сразу по 2 штуки. Для этого модель имеет съемные панели с антипригарным покрытием.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вафельница
Индикация
Да
Материал корпуса
металл
Отложенный старт
нет
Прочее
мощность 880 Вт
Тип панели
вафельница
Количество порций
2
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
сендвичи, бельгийские
Количество температурных режимов
нет
Сменная панель
нет
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Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Защита от перегрева
нет
Страна производитель
Китай
Вафельница Kitfort КТ-1638 серебристого цвета является многофункциональным устройством. Оно может готовить не только вафли, но и сэндвичи сразу по 2 штуки. Для этого модель имеет съемные панели с антипригарным покрытием.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Вафельницы Китфорт
Теги товара: Вафельницы, Вафельницы для бельгийских вафель
Достоинства:
Очень довольна покупкой. Долго выбирала по отзывам. Эта модель устойчивая, практичная, ничего лишнего. Хорошо закрывается, даже пухлые бутеры хорошо прижимает. С вафлями при готовки первый раз долго поджаривались, после 4 раза стали жариться лучше. Бутеры ооочень вкусные , вафли тоже хорошие получились. Я в восторге. Быстро греет, мощно, осторожно с корпусом не обожгитесь.
Недостатки:
На Корпусе при первой же готовке вафель из-за пара появились пятна, которые хрен отмоешь. Вот это меня разочаровало.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Вафельница-бутербродница Kitfort КТ-1638
Достоинства:
Очень довольна покупкой. Долго выбирала по отзывам. Эта модель устойчивая, практичная, ничего лишнего. Хорошо закрывается, даже пухлые бутеры хорошо прижимает. С вафлями при готовки первый раз долго поджаривались, после 4 раза стали жариться лучше. Бутеры ооочень вкусные , вафли тоже хорошие получились. Я в восторге. Быстро греет, мощно, осторожно с корпусом не обожгитесь.
Недостатки:
На Корпусе при первой же готовке вафель из-за пара появились пятна, которые хрен отмоешь. Вот это меня разочаровало.