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Фритюрница Kitfort КТ-2018 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фритюрница Kitfort КТ-2018

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Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 1
Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 2
Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 3
Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 4
Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 1
  • Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 2
  • Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 3
  • Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 4
  • Фритюрница Kitfort KT-2018 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 183484
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х23
Вес, кг.
2.53

Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2018

Видеообзор на Фритюрница Kitfort КТ-2018

Видеообзор Фритюрница Kitfort КТ-2018
 

Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2018




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Страна производитель
Китай
Описание

Видеообзор на Фритюрница Kitfort КТ-2018

Видеообзор Фритюрница Kitfort КТ-2018
 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фритюрница Kitfort КТ-2018 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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