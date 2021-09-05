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Фритюрница Kitfort КТ-2009 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Фритюрница Kitfort КТ-2009

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Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 1
Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 2
Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 3
Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 4
Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 5
Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 6
Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фритюрницы
  • Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 1
  • Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 2
  • Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 3
  • Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 4
  • Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 5
  • Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 6
  • Фритюрница Kitfort KT-2009 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 182996
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х22
Вес, кг.
2.7

Описание товара Фритюрница Kitfort КТ-2009

Фритюрница Kitfort KT-2009 хороша для небольшой семьи или одинокого человека, который не может себе отказать в удовольствии полакомиться золотистой картошечкой, румяными пончиками или хрустящей курочкой. Объем емкости для масла у нее всего 1 л – получится готовить небольшие порции без лишних расходов. Kitfort KT-2009 позволяет плавно регулировать температуру, чтобы каждому блюду создать идеальные для доведения до готовности условия. Крышку можно полностью снять, как и ручку корзины. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, которой не страшна коррозия, поэтому фритюрница прослужит долгие годы.



Теги товара: серебристые

Отзывы о товаре Фритюрница Kitfort КТ-2009

05.09.2021
Евгений

Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали в сочетании с черным пластиком создаю красивый современный вид. Пластиковые детали предохраняют от ожогов. Объем фритюрницы позволяет расходовать не более одного литра масла. Предполагается приготовление разнообразных блюд (картофель,мясо,рыба, пончики). Быстрое приготовление.

Недостатки:
Объем готового блюда недостаточен для большой семьи.

Комментарий:
Неоднократно готовил картофель фри и жарил пирожки. Все понравилось. К покупке советую.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Фритюрницы
Страна производитель
Китай
Описание
Фритюрница Kitfort KT-2009 хороша для небольшой семьи или одинокого человека, который не может себе отказать в удовольствии полакомиться золотистой картошечкой, румяными пончиками или хрустящей курочкой. Объем емкости для масла у нее всего 1 л – получится готовить небольшие порции без лишних расходов. Kitfort KT-2009 позволяет плавно регулировать температуру, чтобы каждому блюду создать идеальные для доведения до готовности условия. Крышку можно полностью снять, как и ручку корзины. Корпус прибора изготовлен из нержавеющей стали, которой не страшна коррозия, поэтому фритюрница прослужит долгие годы.


Теги товара: серебристые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
05.09.2021
Евгений

Достоинства:
Корпус из нержавеющей стали в сочетании с черным пластиком создаю красивый современный вид. Пластиковые детали предохраняют от ожогов. Объем фритюрницы позволяет расходовать не более одного литра масла. Предполагается приготовление разнообразных блюд (картофель,мясо,рыба, пончики). Быстрое приготовление.

Недостатки:
Объем готового блюда недостаточен для большой семьи.

Комментарий:
Неоднократно готовил картофель фри и жарил пирожки. Все понравилось. К покупке советую.


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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