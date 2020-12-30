Чайник электрический Kitfort КТ-625-5 серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.63
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 181380
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
широкая горловина, отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация уровня воды, индикация работы
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
серый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка приятного голубого цвета, яркий дизайн
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.63
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х19
Вес, кг.
1.37
Описание товара Чайник электрический Kitfort КТ-625-5 серый
Электрический чайник Kitfort КТ-625 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
широкая горловина, отсек для хранения шнура
Дополнительные функции
индикация уровня воды, индикация работы
Дополнительный цвет
черный
Защита
защита от перегрева
Основной цвет
серый
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
подсветка приятного голубого цвета, яркий дизайн
Рисунок на корпусе
нет
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.63
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Электрический чайник Kitfort КТ-625 предназначен для кипячения воды дома, в офисах и на дачах. Мощность чайника позволяет использовать его в домах со слабой проводкой. Корпус чайника выполнен из стекла, а крышка и подставка — из пластмассы. Мерная шкала нанесена на прозрачную часть корпуса. Большое горлышко чайника облегчает доступ внутрь при мытье и во время удаления накипи. Ручка чайника пластиковая, не нагревается и удобно лежит в руке.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, серые
Достоинства:
Чайник легкий, красивый. Экономичный по потреблению электроэнергии. Гостям понравился.
Чайник электрический Kitfort КТ-625-5 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чайник электрический Kitfort КТ-625-5 серый
Достоинства:
Чайник легкий, красивый. Экономичный по потреблению электроэнергии. Гостям понравился.