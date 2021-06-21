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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный

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Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 1
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 2
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 3
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 4
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 5
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 6
Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
28
Цвет
черный
Пленка в комплекте
Да
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Вакуумные пакеты 20 х 30 см - 5 шт; Рулон вакуумной пленки 20 х 200 см - 1 шт
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 1
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 2
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 3
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 4
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 5
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 6
  • Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 176891
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
28
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.02
Прочее
создаваемое разряжение - 0.8 бар
Пленка в комплекте
Да
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Вакуумные пакеты 20 х 30 см - 5 шт; Рулон вакуумной пленки 20 х 200 см - 1 шт
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х20х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный

Вакууматор Kitfort KT-1502 Вакууматор Kitfort КТ-1502 – современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Гораздо лучше хранятся овощи: меньше портятся, не сохнут, картошка и лук не прорастают. Зелень, упакованная в вакуумный контейнер, остаётся свежей и не вянет. Из мяса, рыбы и фарша, завакуумированных в пакеты, при хранении в морозильной камере не вымораживается влага, они не приобретают посторонних запахов. Возможности и функции: автоматическая упаковка регулировка давления выбор режима запайки индикаторы состояния Преимущества вакуумирования: увеличивает срок хранения продуктов сохраняет вкусовые свойства продуктов сохраняет аромат, цвет, внешний вид продуктов возможность расфасовки продуктов на порции без потери качества

Отзывы о товаре Вакуумный упаковщик Kitfort КТ-1502-2 черный

21.06.2021
Светлана

Достоинства:
Легкость в управлении.

Недостатки:
Не обнаружены.

Комментарий:
Прекрасная возможность увеличить срок хранения продуктов с помощью вакууматора. Легкий в использовании. Понятный интерфейс. Пакеты и рулон пленки в комплекте - всё готово к работе сразу после вскрытия упаковке. Рекомендую!



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Вакуумный упаковщик
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
110
Производительность, л/мин
12
Длина шва пайки
28
Цвет
черный
Длина сетевого шнура
1.02
Прочее
создаваемое разряжение - 0.8 бар
Пленка в комплекте
Да
Пакеты в комплекте
да
Комплектация
Вакуумные пакеты 20 х 30 см - 5 шт; Рулон вакуумной пленки 20 х 200 см - 1 шт
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Вакууматор Kitfort KT-1502 Вакууматор Kitfort КТ-1502 – современный прибор, призванный увеличить сроки хранения пищевых продуктов. Продукты, упакованные под вакуумом, сохраняют свежесть и не портятся существенно дольше по сравнению с обычными условиями хранения. Гораздо лучше хранятся овощи: меньше портятся, не сохнут, картошка и лук не прорастают. Зелень, упакованная в вакуумный контейнер, остаётся свежей и не вянет. Из мяса, рыбы и фарша, завакуумированных в пакеты, при хранении в морозильной камере не вымораживается влага, они не приобретают посторонних запахов. Возможности и функции: автоматическая упаковка регулировка давления выбор режима запайки индикаторы состояния Преимущества вакуумирования: увеличивает срок хранения продуктов сохраняет вкусовые свойства продуктов сохраняет аромат, цвет, внешний вид продуктов возможность расфасовки продуктов на порции без потери качества
Самовывоз
Доставка
Отзывы
21.06.2021
Светлана

Достоинства:
Легкость в управлении.

Недостатки:
Не обнаружены.

Комментарий:
Прекрасная возможность увеличить срок хранения продуктов с помощью вакууматора. Легкий в использовании. Понятный интерфейс. Пакеты и рулон пленки в комплекте - всё готово к работе сразу после вскрытия упаковке. Рекомендую!


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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